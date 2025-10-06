Десятки россиян потеряли путевки из-за дефекта в загранпаспорте

Гражданам России в начале сентября выдали заграничные паспорта, из-за которых они лишились отпуска. Как сообщает Telegram-канал Shot, десяткам туристов сказали на пограничном посту, что документы недействительны и тяжелочитаемы, у других проблемы возникали уже в отелях.

Россияне получили паспорта с наползанием текста на графы

По информации издания, в начале сентября ряду россиян выдали заграничные паспорта, в которых текст написан не под графами «пол», «гражданство», «дата выдачи», а наползает на них. Из-за этого на пограничных постах туристам сказали, что такие документы недействительны из-за нечитаемости. Уточняется, что путешественники столкнулись с такими проблемами при вылете в Турцию, ОАЭ и Таиланд.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В других случаях туристов пускали в страны, но сотрудники отелей не могли разобрать данные при сканировании документов: отдыхающих просили самостоятельно заполнять всю необходимую для заселения информацию, чтобы избежать ошибок.

Десятки туристов потеряли свои путевки из-за такой особенности в документах, в некоторых случаях туроператоры предупреждали клиентов о возможных неприятностях. В основном подобная печать наблюдается в паспортах со сроком действия в 5 лет.

Туристам напомнили о возможности получить компенсацию за ошибку в документах

Глава коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин рассказал, что турист может получить компенсацию от МВД за потерянный отпуск из-за ошибки в паспорте. По его словам, нужно направить соответствующую претензию в орган, а в случае отказа обращаться в суд.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Жорин сообщил, что гражданам удавалось компенсировать стоимость тура и билетов из-за ошибок в транслитерации имени или в графе «пол». Так в качестве соответчика можно привлечь туроператора, если покупатель путевки предоставил все документы, а агент не заметил ошибку в паспорте.