Доброволец СВО из Китая решил стать православным после одного случая на фронте

Царьград: Боец СВО из Китая решил стать православным и прошел обряд крещения
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Доброволец специальной военной операции (СВО) на Украине из Китая с позывным Машина решил стать православным и прошел обряд крещения. Об этом пишет «Царьград».

По данным издания, боец служит в зоне СВО в составе 7-й десантно-штурмовой бригады «Святой Георгий» отряда «БОРА» Добровольческого корпуса уже больше года. Контракт он заключил одновременно еще с четырьмя гражданами КНР. Земляков Машины уже не стало.

Стать православным военнослужащий решил после одного случая на фронте — он получил ранение, а ранее неоднократно видел, как чудом удавалось спастись молившимся сослуживцам. Таинство крещения было совершено, когда у мужчины заканчивался контракт и он должен был вернуться домой.

Как рассказал проводивший обряд иерей Дмитрий Быков, боец не знал русского языка и общался через приложение-переводчик. На вопрос священника через специальное приложение о том, хочет ли он креститься, Машина ответил утвердительно, а на вопрос, понимает ли он, что это значит, сказал: «Нет. Но я хочу быть русским православным».

«Принял решение его крестить. Теперь на нас с духовником лежит задача проследить, как будет складываться его дальнейшая судьба. Мы оставили телефоны, чтобы он в мессенджерах с нами связывался. Он вернулся домой», — отметил Быков.

Ранее сообщалось, что жительница Уфы ушла на СВО вслед за мужем и спасла его молитвой. Боец убежден, что именно заступничество свыше помогло ему остаться в живых.

