Дуа Липа спела на сцене без штанов

Британская певица и модель Дуа Липа спела на сцене в откровенном виде

Британская певица и модель Дуа Липа спела на сцене в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя исполнительница предстала перед публикой в черных колготках в сетку, отказавшись от штанов. Помимо этого, она надела удлиненную белую футболку с принтом.

В то же время звезда позировала в черных ботфортах и длинных перчатках, поверх которых были надеты массивные браслеты. В то же время она распустила волосы и нанесла макияж.

Ранее в октябре Дуа Липа похвасталась фигурой в сияющем боди. В то же время она отказалась от бюстгальтера.