Джеки Чан снимет продолжение культового боевика в городах бывшего СССР

Легендарный Джеки Чан снимет новые «Доспехи Бога» в Казахстане
Андрей Шеньшаков

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Джеки Чан решил снимать новую часть культовой франшизы «Доспехи Бога» на территории Казахстана. Об этом сообщило местное издание Qaz Inform со ссылкой на заявление студии Sәlem Entertainment.

Подробности сюжета сиквела пока держатся в секрете, но известно, что к своей роли вернется легендарный Джеки Чан, который исполнял главную роль во всех частях боевика. Кроме того, известно, что Чан лично посещал Казахстан, чтобы осмотреть локации и обсудить проект.

Предыдущая часть главной франшизы в карьере Джеки — «Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак» — вышла в прокат в 2012 году, став самой кассовой серией.

Ранее стало известно, что знаменитый актер и режиссер Джеки Чан ответил на вопрос о том, когда прекратит самостоятельно выполнять трюки в фильмах.

