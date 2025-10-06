Мир
13:49, 6 октября 2025Мир

Европе предрекли пожар без мира на Украине

Профессор Малинен: Европа сгорит, если на Украине не наступит мир
Виктория Кондратьева
СюжетПожары в Европе:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Европе начнется пожар, если на Украине не будет достигнут мир. С такой точкой зрения выступил профессор Туомас Малинен в социальной сети X.

«Режим (Вооруженных сил Украины) должен сдаться. Иначе Европа тоже сгорит», — подчеркнул аналитик.

Малине также призвал администрацию президента США Дональда Трампа повлиять на ситуацию и «желать то, что необходимо для достижения мира».

Ранее Малинен заявил, что в ближайшем будущем Украина может прекратить свое существование как государство. Так профессор прокомментировал высказывание американского лидера Дональда Трампа о том, что Украина сможет вернуть территории.

    Все новости