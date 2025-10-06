Фон дер Ляйен почувствовала дискомфорт

Politico: Фон дер Ляйен не чувствует себя комфортно в ЕК из-за вотумов недоверия

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не может чувствовать себя слишком комфортно на своей должности, поскольку за каждым углом ее ждет очередной вотум недоверия. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, когда она появится перед Европейским парламентом (ЕП) вечером 6 октября, чтобы защитить свою репутацию за три дня до второго голосования о недоверии за последние три месяца, фон дер Ляйен будет осознавать, что даже если ее оппоненты-центристы пока оставляют ее на посту, всегда может быть следующий раз.

«В парламенте явно царит разочарование по поводу этой Комиссии, именно по поводу фон дер Ляйен, ведь никогда не знаешь, когда изменится политическая конъюнктура», — сказал один из чиновников ЕК.

Ранее стало известно, что фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антонио Коста соперничают за власть внутри Европейского союза. По словам двух источников, сейчас Коста особенно стремится показать, что является лидером.

