Французский министр на следующий день после назначения назвала ситуацию в стране цирком

Министр Панье-Рюнаше назвала ситуацию во Франции цирком

Ситуация с отставкой французского премьер-министра Себастьяна Лекорню на следующий день после назначения Кабинета министров является цирком. Так происходящее назвала сохранившая свой пост в новом правительстве министр экологических преобразований республики Аньес Панье-Рюнаше в X.

«Я в отчаянии от этого цирка, где каждый играет свою роль, но никто не берет на себя ответственность», — написала она.

Чиновница подчеркнула, что страной невозможно управлять без участия левых партий. Она также призвала сплотиться французских политиков «перед лицом ультраправых».

Панье-Рюнаше назначили на пост министра экологических преобразований 5 октября 2025 года. До этого она уже занимала этот пост с декабря 2024 года. С 2022 по 2024 год чиновница также находилась на должности министра преобразования энергетики.

Ранее премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал в отставку спустя меньше месяца после назначения. Одной из причин его отставки могла стать критика со стороны французских правых политических объединений.