Голая россиянка сбежала из больницы сразу после операции

В Москве голая пациентка сбежала из института Склифосовского после операции
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве голая пациентка сбежала из института имени Склифосовского сразу после операции. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По сведениям российского издания, девушка оказалась в больнице 2 октября. Пациентку прооперировали и отправили в палату.

Как утверждает «112», горожанка скрылась из медицинского учреждения в одной простыне и с катетерами. Удалось выяснить, что москвичка за час добралась до дома. Там ее встретили родители. Возвращение дочери их удивило, они отправили ее обратно в институт имени Склифосовского.

До этого сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга прошлась голой по улице и напугала подростков.

Еще раньше в Адлере в Краснодарском крае девушка разделась во время поездки в такси. Предположительно, россиянка была пьяна или находилась под воздействием наркотических веществ.

    

