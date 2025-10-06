Готовившие взрывы в синагогах террористы раскрыли цель атаки

ФСБ: Террористы, готовившие взрывы в двух синагогах, хотели убить людей

Террористы, которых задержали за подготовку взрывов на еврейских культовых объектах в Красноярске и Пятигорске, раскрыли цель атаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Один из двух иностранцев, которые были задержаны в Красноярске, признался, что «хотел взорвать синагогу, чтобы убить людей». Их напарник из Пятигорска также планировал нападение на синагогу и ее прихожан — он раскаялся в содеянном.

О предотвращении терактов на еврейских культовых объектах в двух российских городах стало известно в понедельник, 6 октября. В Красноярске задержали двух уроженцев Центральной Азии, которые готовили подрыв самодельного взрывного устройства в здании городской синагоги, а в Пятигорске за подготовку поджога Еврейской религиозной общины был пойман россиянин.

Все трое планировали преступления под предлогом защиты интересов граждан Палестины. Их признание попало на видео.