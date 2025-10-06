Из сети супермаркетов пропадут популярные бренды бытовой химии

Супермаркеты «Лента» прекратят сотрудничество с производителем Vanish и Air Wick

Супермаркеты «Лента» прекратят сотрудничество с производителем популярных марок бытовой химии Reckitt. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Компания Reckitt известна такими популярными торговыми марками, как Vanish, Tiret, Calgon и Air Wick. Эти бренды в скором времени пропадут с полок магазинов. Представители сети супермаркетов объясняют решение прекратить сотрудничество расхождениями в цене товаров.

«"Группа "Лента" считает условия, на которых настаивает производитель, непрозрачными и не обеспечивающими стабильно низкую цену на полке при целесообразной доходности для ретейлера», — говорится в сообщении компании.

Как отмечают в торговой сети, попытки достичь компромиссного решения не оправдались, так как поставщик отказался пересматривать условия сотрудничества и переходить на условия «net-net». Сейчас предлагаемые поставщиком условия вынуждают торговую сеть работать с отрицательной наценкой до минус 20 процентов. В результате продукцию Reckitt собираются заменить другими отечественными товарами, аналогичными по качеству.

По данным «Нильсен», в июле 2025 года ассортимент товаров в российских магазинах снизился: продуктов питания стало меньше на 2,3 процента, непродовольственных товаров — на 1,8 процента. Заметнее всего ассортимент сократился среди алкогольной продукции и детских товаров (на 5,6 и 5,1 процента соответственно). Участники рынка объясняют эту тенденцию тем, что сокращается сама площадь магазинов и ретейлерам приходится оставлять на полках только самые продаваемые позиции.