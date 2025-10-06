Телезвезда Кайли Дженнер показала фото в нижнем белье

Американская телезвезда Кайли Дженнер показала фото в откровенном виде. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя знаменитость предстала перед камерой в черном комплекте нижнего белья, который состоял из бюстгальтера и трусов с низкой посадкой.

При этом она продемонстрировала фигуру. В руках звезда держала бокал с напитком. Ее образ завершила собранная прическа и макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в октябре Кайли Дженнер показала фигуру в мини-юбке из ремней. Знаменитость предстала перед камерой в серебристых остроносых туфлях и кожаной куртке, которая была застегнута на одну верхнюю пуговицу и оголяла ее живот.