Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:01, 6 октября 2025Ценности

Кайли Дженнер показала фото в нижнем белье

Телезвезда Кайли Дженнер показала фото в нижнем белье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер показала фото в откровенном виде. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя знаменитость предстала перед камерой в черном комплекте нижнего белья, который состоял из бюстгальтера и трусов с низкой посадкой.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

При этом она продемонстрировала фигуру. В руках звезда держала бокал с напитком. Ее образ завершила собранная прическа и макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в октябре Кайли Дженнер показала фигуру в мини-юбке из ремней. Знаменитость предстала перед камерой в серебристых остроносых туфлях и кожаной куртке, которая была застегнута на одну верхнюю пуговицу и оголяла ее живот.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности об ударе ВСУ по Белгороду

    Украина вновь атаковала Белгородскую область

    Венесуэла защитится советской «Печорой» от десанта США

    Опытный надзиратель объяснил склонность сотрудниц тюрьмы к сексу с заключенными

    Людям с бессонницей подсказали способ засыпать за 100 секунд

    Эксперт по выживанию высказался по поводу застрявших на Эвересте альпинистов

    Трамп объявил о завершении первой фазы урегулирования на Ближнем Востоке

    Сразу три российских аэропорта приостановили полеты

    Появились подробности инцидента с «мобилизованным» котом Мурчиком

    В Подмосковье возмутились игрой сотен мигрантов с тушей козла

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости