Лидер «Руки Вверх!» заработает на юбилейном туре группы более полумиллиарда рублей

Лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков заработает на юбилейном туре культовой группы нулевых более полумиллиарда рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Отмечается, что в 2026 году музыкант планирует посетить с концертами 17 городов России, а также Дубай, ОАЭ. «Только в Москве организаторы заработают с концерта "Руки Вверх!" в Лужниках более 121 миллиона рублей, в Санкт-Петербурге — более 138 миллионов», — говорится в сообщении.
По данным источника, всего прибыль с тура достигнет более 550 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что известная российская певица Лолита Милявская соберет более 31 миллиона рублей за концерт.