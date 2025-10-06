Лидер «Руки Вверх!» заработает на юбилейном туре группы более полумиллиарда рублей

Жуков заработает на туре «Руки Вверх!» более 550 миллионов рублей

Лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков заработает на юбилейном туре культовой группы нулевых более полумиллиарда рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что в 2026 году музыкант планирует посетить с концертами 17 городов России, а также Дубай, ОАЭ. «Только в Москве организаторы заработают с концерта "Руки Вверх!" в Лужниках более 121 миллиона рублей, в Санкт-Петербурге — более 138 миллионов», — говорится в сообщении.

По данным источника, всего прибыль с тура достигнет более 550 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что известная российская певица Лолита Милявская соберет более 31 миллиона рублей за концерт.