Культура
15:41, 6 октября 2025Культура

Лидер «Руки Вверх!» заработает на юбилейном туре группы более полумиллиарда рублей

Жуков заработает на туре «Руки Вверх!» более 550 миллионов рублей
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков заработает на юбилейном туре культовой группы нулевых более полумиллиарда рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что в 2026 году музыкант планирует посетить с концертами 17 городов России, а также Дубай, ОАЭ. «Только в Москве организаторы заработают с концерта "Руки Вверх!" в Лужниках более 121 миллиона рублей, в Санкт-Петербурге — более 138 миллионов», — говорится в сообщении.

По данным источника, всего прибыль с тура достигнет более 550 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что известная российская певица Лолита Милявская соберет более 31 миллиона рублей за концерт.

