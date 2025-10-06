Машина пробила ограждение и упала в воду в центре Москвы

В Москве машина пробила ограждение на набережной Говорухина и упала в Яузу

В центре Москвы машина пробила ограждение на набережной Говорухина и упала в Яузу. Об этом сообщил портал Msk1.ru.

По данным издания, информация о пострадавших сейчас уточняется.

До этого ДТП с участием каршеринга и легкового автомобиля произошло на Люблинской улице на юго-востоке российской столицы.

Еще раньше в Москве автомобиль скорой помощи попал в аварию. Тогда авария произошла в районе Ясенево. Машина медиков столкнулась с автомобилем Volvo. На распространенных в сети кадрах было видно, как микроавтобус с красным крестом лежал на боку, одна из его задних дверей была распахнута.

После происшествия помощь потребовалась двум фельдшерам.