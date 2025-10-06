Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:59, 6 октября 2025Экономика

Матвиенко рассказала о растущих как на дрожжах счетах за коммуналку

Матвиенко: В ряде регионов счета за коммунальные услуги растут как на дрожжах
Мария Черкасова
СюжетТарифы ЖКХ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что контроль за формированием тарифов ЖКХ требует усиления, поскольку в некоторых регионах цены на коммунальные услуги растут как на дрожжах. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, управляющие и поставляющие услуги компании достигли значительных высот в «творческом счетоводстве», маскируя под производственные и инвестиционные нужды самые разные расходы — от покупки дорогих автомобилей до отдыха с семьями на курортах.

Она отметила, что Генпрокуратура уже выявила более 5,7 миллиарда рублей необоснованных расходов — это деньги, которые платят граждане и фактически спонсируют недобросовестные компании. Матвиенко призвала профильные комитеты, правительство и Генпрокуратуру совместно заняться этим вопросом более предметно.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что не допустит необоснованного роста платы за электричество для граждан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Матвиенко предложила собрать денег с неработающих россиян

    Развлечение десятков мигрантов с обезглавленным животным в Подмосковье попало на видео

    Сын звезды «Аншлага» рассказал о скандалах в семье

    В России отреагировали на план Арестовича по остановке конфликта

    В центре Москвы произошла резня

    В регионе России в полтора раза выросла выплата за подписание контракта с Минобороны

    Макрон столкнулся со сложным выбором

    Бывший бухгалтер российской полиции организовала многомиллионные хищения

    Россиян призвали съедать 50 разных продуктов в неделю

    Умственные способности Трампа и Медведева сравнили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости