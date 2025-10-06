Матвиенко рассказала о растущих как на дрожжах счетах за коммуналку

Матвиенко: В ряде регионов счета за коммунальные услуги растут как на дрожжах

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что контроль за формированием тарифов ЖКХ требует усиления, поскольку в некоторых регионах цены на коммунальные услуги растут как на дрожжах. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, управляющие и поставляющие услуги компании достигли значительных высот в «творческом счетоводстве», маскируя под производственные и инвестиционные нужды самые разные расходы — от покупки дорогих автомобилей до отдыха с семьями на курортах.

Она отметила, что Генпрокуратура уже выявила более 5,7 миллиарда рублей необоснованных расходов — это деньги, которые платят граждане и фактически спонсируют недобросовестные компании. Матвиенко призвала профильные комитеты, правительство и Генпрокуратуру совместно заняться этим вопросом более предметно.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что не допустит необоснованного роста платы за электричество для граждан.