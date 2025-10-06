Россия
20:24, 6 октября 2025Россия

Медведев назвал Макрона адвокатом Киева

Медведев заявил, что у Франции нет президента
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Heiko Becker / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон является не главой государства, а адвокатом Киева. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем канале в Max.

Он заявил, что правительство Франции просуществовало 14 часов. В этом, по его мнению, виноват Макрон, которому плевать на страну.

«А все потому, что у Франции нет президента. Есть блестящий адвокат Киева, закадычный дружбан Германии и Британии, болтливый арбитр-неоколониалист в Африке», — написал он.

6 октября премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал в отставку спустя менее месяца после назначения. Как сообщалось, причиной ухода стала резкая критика предложенного им состава правительства, в частности, со стороны правых партий.

