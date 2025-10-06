Россия
Медведев назвал вероятную причину активности беспилотников в Европе

Медведев: Неопознанные дроны в Европе могут быть провокацией Украины
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Увеличение числа появлений неопознанных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Европой могут быть провокацией со стороны Украины. Вероятную причину активности дронов в западных странах назвал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Европейские города охватила эпидемия UFD, или Unidentified Flying Drones. БПЛА повсюду: возле военных баз, в аэропортах, в полях и над городами. Чьи — неясно», — обозначил Медведев.

Среди наиболее вероятных версий он назвал «провокации бандеровцев с целью улучшить поставки оружия и спровоцировать войну». При этом он обратил внимание на то, что путь дрона, как правило, можно отследить. По его мнению, беспилотники могли запускать с территории европейских стран. «Запускать дроны в Европе безопаснее, чем на передовой», — подчеркнул Медведев.

«Главное не это. Главное, чтобы недалекие европейцы прочувствовали на своей шкуре, что такое опасность войны», — заключил Медведев.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил Россию в якобы причастности к организации большинства инцидентов с беспилотниками в европейском воздушном пространстве.

