10:50, 6 октября 2025Мир

Меркель отказалась признавать одного европейского лидера «троянским конем» Путина

Меркель посчитала чушью заявления, что Орбан является троянским конем Путина
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Ангела Меркель

Ангела Меркель. Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Мнение о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является «троянским конем» президента России Владимира Путина в Европейском союзе являются чушью. Об этом заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью газете Partizan. Оно опубликовано на YouTube.

«Виктор Орбан всегда представлял свою позицию на европейской арене и часто весьма убедительно обосновывал позицию Венгрии (...) Нет, это чушь. Мы бы на такое не попались, я считаю это абсурдом», — сказала она.

По словам бывшей главы правительства Германии, венгерский премьер всегда стремится к компромиссам. Она также отметила, что Венгрия не имеет выхода к морю, что не позволяет ей доставлять сжиженный природный газ (СПГ). Меркель подчеркнула, что из-за этого страна продолжает импортировать российские энергоресурсы.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрия обратится в суд, если Европейский союз нарушит собственные законы, чтобы лишить республику права вето. По словам венгерского премьера, сейчас в ЕС рассчитывают также сместить нынешнее правительство Венгрии, чтобы к власти пришли оппозиционные силы, поддерживающие Брюссель.

