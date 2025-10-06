Международный день врача в 2025 году: суть, история и традиции праздника

Россияне отмечают Международный день врача

Сегодня, 6 октября, в России и многих других странах отмечают День врача. И хотя это не самый популярный праздник, посвященный медицинским работникам, ему тоже уделяют много внимания. «Лента.ру» рассказывает, кто и когда учредил День врача, как его можно отметить и кого принято поздравлять в этот день.

Дата и история праздника

Международный День врача традиционно отмечают в первый понедельник октября: в 2025 году он выпадает на шестое число. Он считается днем солидарности докторов всего мира.

Известно, что Международный день врача был учрежден в 1971 году, но точно не ясно, кто стал инициатором введения торжества: Всемирная организация здравоохранения, «Врачи без границ» или Организация Объединенных Наций.



Фото: Georgiy Datsenko / Getty Images

Традиции Международного дня врача

В честь Международного дня врача во всем мире организуют семинары, симпозиумы и мастер-классы. Медики собираются, чтобы обсудить насущные проблемы, найти совместные решения и показать обществу свои профессиональные достижения.

В России специальных традиций празднования не существует, однако с 2013 года в этот день стали награждать самых самоотверженных и высококлассных медицинских специалистов премией «Признание». Кроме того, руководители медицинских учреждений поздравляют работников, а пациенты говорят им слова благодарности и поддержки.

В этот день врачам можно вручать небольшие подарки и открытки. Главное — помнить, что в России нельзя дарить сотрудникам бюджетных организаций (в том числе медикам) презенты, стоимость которых превышает 3000 рублей.



Другие медицинские праздники

День медицинского работника

Этот праздник в России считается самым главным событием, посвященным всем, кто трудится в медицинской сфере. Традиционно его отмечают в третье воскресенье июня: так, в 2025 году он выпал на 15-е число.

Праздник учредили еще в СССР в 1980 году, когда Президиум Верховного Совета страны издал указ «О праздничных и памятных датах». При этом отмечать День медицинского работника начали еще раньше — до получения официального статуса.

Праздник остается официальным и сегодня. При этом он популярен и в других бывших союзных республиках, где его тоже отмечают каждый год, например, в Белоруссии и Казахстане.

Важно еще и то, что День медицинского работника — это праздник не только врачей и медсестер, но и других людей, причастных к сфере здравоохранения. Например, вирусологов, фармацевтов, лаборантов и даже инженеров, разрабатывающих новое оборудование для клиник и исследований. Поздравить также можно преподавателей медицинских вузов и колледжей, студентов и выпускников профильных учебных заведений.



Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / РИА Новости

День медицинской сестры

Международный день медицинской сестры каждый год отмечают в одну и ту же дату — 12 мая. В 2025 году это был понедельник.

Неофициально Международный день медицинской сестры начали проводить еще в 60-х годах прошлого столетия. Точную же дату и признанный статус праздник получил в 1974 году. Международный совет медсестер выбрал 12 мая, потому что в этот день родилась Флоренс Найтингейл — гуманистка и одна из основательниц службы сестер милосердия.

В России Международный день медицинской сестры начали праздновать официально в 1993 году.

День работника скорой медицинской помощи

Это относительно молодой российский праздник, его официально учредили только в 2020 году по инициативе президента России Владимира Путина. С тех пор День работника скорой медицинской помощи отмечают ежегодно 28 апреля.

В этот день принято поздравлять тех, кто трудится в скорой помощи: медицинских сестер, докторов, фельдшеров, санитаров и водителей. На торжественных мероприятиях им вручают награды и подарки, грамоты и дипломы.

День фармацевтического работника

В России День фармацевтического работника отмечают ежегодно 19 мая. Дата выбрана не случайно — в этот день в 1581 году по инициативе Ивана Грозного в нашей стране открылась первая аптека, которая называлась «Верхняя государева аптека».

Кроме того, есть Всемирный день фармацевта, который отмечают 25 сентября. Его учредили в 2009 году на Конгрессе международной фармацевтической организации.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Интересные факты про врачей

По данным на лето 2025 года, в России работают около 558 тысяч врачей и 1,2 миллиона медиков среднего звена. За последние два года их количество увеличилось на 16 тысяч человек.

В России есть 109 высших учебных заведений, где можно получить медицинскую специальность, а также более 550 медицинских колледжей.

Средняя предлагаемая заработная плата врачей в России составляет около 98 тысяч рублей. Максимальные ставки предлагают в Ямало-Ненецком автономном округе — в среднем 158 тысяч рублей.

Чтобы работать врачом в России, нужно отучиться в вузе шесть лет (пять лет для стоматологов), а после окончить ординатуру и получить узкую специальность. Для большинства направлений срок обучения в ординатуре составляет два года, для сложных и технологически насыщенных специализаций, таких как онкология и нейрохирургия, — три-четыре года.

Главной государственной наградой для медиков в нашей стране считается звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Его присваивают тем, кто проработал в профессии минимум 20 лет (или 15 лет врачом-рентгенологом) и уже ранее получал госнаграды.

Первые женщины-врачи в России появились лишь в конце XIX века, до этого лечить людей полагалось лишь мужчинам. Причем есть официально закрепленная дата — 4 марта 1877 года — в этот день состоялся первый выпуск Высших врачебных женских курсов. Более того, известно даже имя первой женщины-врача, которой удалось заниматься практикой, а не только преподавать и вести лекции, как остальным выпускницам. Ею стала Надежда Суслова, сестра жены Федора Достоевского — Аполлинарии Сусловой.

До XV века профессиональных врачей на Руси не было. Лишь при Иване III в Москву выписали двух докторов, по всей вероятности, из Италии. Правда, их в итоге казнили за неудачное лечение.

Медицинские приметы

Приметы — неотъемлемая часть работы врачей, несмотря на то, что это люди науки. О такой приверженности суевериям даже пишут научные работы.

Фото: Annastills / Getty Images

Среди самых известных докторских примет: нельзя желать хорошего дежурства и спокойной ночи. Почти наверняка эффект будет противоположный.

Еще одно знаменитое суеверие касается хирургических операций: если во время таковой на пол упал один из инструментов, ни в коем случае нельзя его поднимать. Иначе операция затянется или вообще приведет к непоправимым последствиям.

Причина веры в медицинские приметы — большой риск и постоянное напряжение. Суеверия же помогают хотя бы немного расслабиться и усилить чувство контроля над ситуацией.

Другие известные медицинские приметы