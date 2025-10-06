МИД отреагировал на аннулирование Польшей виз россиян для мероприятия ОБСЕ

МИД назвал произволом аннулирование Польшей виз россиян для мероприятия ОБСЕ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произволом аннулирование Польшей виз россиян для участия в мероприятии под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Ее комментарий приводится на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

«Польша окончательно расписалась в своей абсолютной некомпетентности в качестве страны — хозяйки форумов ОБСЕ», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, польские власти «погрязли в русофобии» и стали неспособны предоставить доступ участникам мероприятий ОБСЕ «на недискриминационной основе».

Ранее Польша аннулировала визы представителям Российского общественного института избирательного права.