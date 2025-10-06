МИД отреагировал на аннулирование Польшей виз россиян для мероприятия ОБСЕ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произволом аннулирование Польшей виз россиян для участия в мероприятии под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Ее комментарий приводится на сайте внешнеполитического ведомства РФ.
«Польша окончательно расписалась в своей абсолютной некомпетентности в качестве страны — хозяйки форумов ОБСЕ», — подчеркнула она.
По словам Захаровой, польские власти «погрязли в русофобии» и стали неспособны предоставить доступ участникам мероприятий ОБСЕ «на недискриминационной основе».
Ранее Польша аннулировала визы представителям Российского общественного института избирательного права.