Из жизни
16:11, 6 октября 2025Из жизни

Мужчина вошел не в ту дверь после ночи в клубе и пожалел

People: В США мужчина вломился в дом бойца MMA и пожалел
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: CBS 12 News - WPEC / YouTube 

В США житель штата Флорида вломился в чужой дом после ночи в клубе и нарвался на бойца смешанных единоборств. Об этом сообщает People.

31-летнего Остина Карасани арестовали 27 сентября в городе Уилтон-Мэнорс. При этом на полицейской фотографии было видно, что мужчину сильно избили. Выяснилось, что его задержали за проникновение в чужой дом. Однако он успел пожалеть об этом еще до приезда полиции.

В доме находился Хенни Рохас. Сестра попросила его посидеть с сыном, пока она с мужем поехали в Майами. Мужчина рассказал, что племянник был в гостиной, когда в дверь вошел Карасани. Мальчик закричал. Рохас, который тренируется по программе MMA и готовится выступать на профессиональном ринге, вбежал в комнату, увидел незнакомца и набросился на него с кулаками.

В итоге, когда полиция прибыла по вызову, у Карасани было сильно разбито лицо. Во время допроса он заявил, что выпивал в клубе, а потом решил зайти к приятелю, который живет неподалеку, и случайно ошибся домом. Карасани предъявили обвинение в незаконном проникновении в чужое жилище.

Ранее сообщалось, что в Великобритании группа неизвестных без разрешения вломилась в знаменитое поместье XIV века. Они сделали селфи и разбили несколько чашек.

