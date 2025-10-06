Путешествия
МВД опровергло информацию о сорванных отпусках россиян из-за дефектов в загранпаспортах

В МВД опровергли данные о сорванных отпусках россиян из-за дефектов в паспортах
Алина Черненко

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В МВД опровергли данные СМИ о сорванных отпусках россиян из-за дефектов в их загранпаспортах. Соответствующее сообщение опубликовала официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она отметила, что федеральным законом № 212-ФЗ предусмотрен список оснований недействительности документа и его изъятия у гражданина. По словам Волк, особенности в заполнении полей документа, указанные в СМИ как техническая ошибка, не являются такой причиной. Официальный представитель МВД добавила, что в 2025 году в ведомство не поступало обращений или жалоб от россиян по таким поводам.

Информация о том, что десятки российских туристов не смогли улететь и провести отпуск за границей из-за ошибок в загранпаспорте, появилась в Telegram-каналах в понедельник, 6 октября. По данным источников, россияне остались без отдыха в Турции, ОАЭ и Таиланде.

