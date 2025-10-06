Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:01, 6 октября 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о последствиях ударов по энергетической инфраструктуре

Последствием ударов по энергетике стало отключение света в Запорожье
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В нескольких областях Украины действуют графики отключения света, а Запорожье осталось без электроэнергии. О последствиях ударов рассказало Министерство энергетики страны в Telegram-канале.

«Ночью Россия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины», — сказано в публикации.

По словам пресс-службы Минэнерго, повреждено оборудование «Запорожьеоблэнерго», что повлекло отключение света в городе и регионе. Также в ведомстве отметили сложную обстановку в Сумской и Черниговской областях, где продолжают действовать графики почасового отключения света.

В ночь на понедельник, 6 октября, российские беспилотники типа «Герань» атаковали нефтебазу в Калиновке под Киевом. Под удар также попал Харьков, в городе прогремело более 15 мощных взрывов, после чего вспыхнул сильный пожар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина совершила массированный налет на российские города. В Крыму пытались атаковать нефтебазу, вспыхнул пожар

    В США назвали сценарий начала войны с Россией

    Китай обошел США в гонке за лидерство на глобальном энергорынке

    Появилась информация о пропавшей в Красноярском крае семье

    Российские подростки во время вечеринки нашли мертвую сверстницу

    Стала известна предполагаемая цель атаки ВСУ на российский регион

    Раскрыт самый мощный смартфон Honor

    Алеся Кафельникова с голой грудью открыла модный показ в Париже

    Арестович раскрыл подробности о срыве встречи Путина и Зеленского

    Сорваны теракты на еврейских культовых объектах в двух российских регионах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости