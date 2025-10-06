На Украине рассказали о последствиях ударов по энергетической инфраструктуре

Последствием ударов по энергетике стало отключение света в Запорожье

В нескольких областях Украины действуют графики отключения света, а Запорожье осталось без электроэнергии. О последствиях ударов рассказало Министерство энергетики страны в Telegram-канале.

«Ночью Россия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины», — сказано в публикации.

По словам пресс-службы Минэнерго, повреждено оборудование «Запорожьеоблэнерго», что повлекло отключение света в городе и регионе. Также в ведомстве отметили сложную обстановку в Сумской и Черниговской областях, где продолжают действовать графики почасового отключения света.

В ночь на понедельник, 6 октября, российские беспилотники типа «Герань» атаковали нефтебазу в Калиновке под Киевом. Под удар также попал Харьков, в городе прогремело более 15 мощных взрывов, после чего вспыхнул сильный пожар.