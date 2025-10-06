Мир
23:30, 6 октября 2025Мир

На Западе предрекли отставку Макрона

Politico: Макрон может уйти в отставку вслед за премьер-министром Лекорню
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Отставка премьер-министра Франции Себастьена Лекорню усугубила политический кризис в стране. Об этом говорится в материале издания Politico.

Отмечается, что отставка Лекорню поставила под угрозу способность президента Эммануэля Макрона управлять страной, повергнув политика в хаос. Авторы статьи назвали это событие шокирующим.

Последствия этой отставки для французского лидера могут быть негативными, вплоть до отставки, говорится в материале. «Основные оппозиционные партии Франции призывают Макрона назначить новые парламентские выборы или уйти в отставку», — пишет издание.

6 октября премьер-министр Франции подал в отставку спустя менее месяца после назначения. Как сообщалось, причиной ухода стала резкая критика предложенного им состава правительства, в частности, со стороны правых партий.

