19:30, 6 октября 2025Забота о себе

Назван неожиданный предвестник заболеваний сердца

Кардиолог Лузина назвала ухудшение зрения симптомом заболеваний сердца
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Drazen Zigic / Freepik

Кардиолог Александра Лузина заявила, что проверить сердце можно и без назначения врача. В беседе с KP.RU она назвала неожиданный предвестник заболеваний этого органа.

Как пояснила Лузина, сердце необходимо проверить при ухудшении зрения. Среди других симптомов, на которые стоит обратить внимание, она назвала головную боль, одышку, возникающую во время нагрузок загрудинную боль, отеки ног и обмороки.

Врач добавила, что на появление патологий сердца влияет пол, возраст, наличие хронических заболеваний и факторов риска, а также наследственность. К примеру, зачастую у людей встречается тахикардия, но она может быть не связана с работой сердечно-сосудистой системы, поэтому и необходимо обследование, заключила Лузина.

Ранее кардиолог Ли Янь рассказал, как улучшить здоровье сердца. По его словам, для этого необходимо следить за уровнем сахара в крови.

