Назван неожиданный предвестник заболеваний сердца

Кардиолог Лузина назвала ухудшение зрения симптомом заболеваний сердца

Кардиолог Александра Лузина заявила, что проверить сердце можно и без назначения врача. В беседе с KP.RU она назвала неожиданный предвестник заболеваний этого органа.

Как пояснила Лузина, сердце необходимо проверить при ухудшении зрения. Среди других симптомов, на которые стоит обратить внимание, она назвала головную боль, одышку, возникающую во время нагрузок загрудинную боль, отеки ног и обмороки.

Врач добавила, что на появление патологий сердца влияет пол, возраст, наличие хронических заболеваний и факторов риска, а также наследственность. К примеру, зачастую у людей встречается тахикардия, но она может быть не связана с работой сердечно-сосудистой системы, поэтому и необходимо обследование, заключила Лузина.

