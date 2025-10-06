Мир
22:53, 6 октября 2025

Немецкий журналист оценил выступление Путина на «Валдае»

Журналист Бааб: Путин дал повод для зависти своим выступлением на «Валдае»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Президент России Владимир Путин дал повод для зависти западным политикам своим уверенным выступлением на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом рассказал немецкий журналист Патрик Бааб в эфире на YouTube-канале Dialogue Works.

«Путин произнес речь продолжительностью 45-50 минут и, как и каждый год, три часа беседовал с политологами, менеджерами, историками, журналистами. Три часа», — отметил эксперт.

Трудно представить, чтобы западноевропейский политик выдержал бы это, как российский президент, добавил Бааб.

Владимир Путин выступил на «Валдае» 2 октября. Во время своей речи он порассуждал о нынешних российско-украинских отношениях и роли Запада в конфликте между странами. По его словам, Россия даст очень убедительный ответ на милитаризацию стран Европы.

В свою очередь, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала представителей Евросоюза очень внимательно выслушать речь Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее сообщалось, что интерес к стихотворению Александра Пушкина «Бородинская годовщина» после выступления Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» вырос в 12 раз.

