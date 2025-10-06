Журналист Бааб: Путин дал повод для зависти своим выступлением на «Валдае»

Президент России Владимир Путин дал повод для зависти западным политикам своим уверенным выступлением на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом рассказал немецкий журналист Патрик Бааб в эфире на YouTube-канале Dialogue Works.

«Путин произнес речь продолжительностью 45-50 минут и, как и каждый год, три часа беседовал с политологами, менеджерами, историками, журналистами. Три часа», — отметил эксперт.

Трудно представить, чтобы западноевропейский политик выдержал бы это, как российский президент, добавил Бааб.

Владимир Путин выступил на «Валдае» 2 октября. Во время своей речи он порассуждал о нынешних российско-украинских отношениях и роли Запада в конфликте между странами. По его словам, Россия даст очень убедительный ответ на милитаризацию стран Европы.

В свою очередь, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала представителей Евросоюза очень внимательно выслушать речь Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее сообщалось, что интерес к стихотворению Александра Пушкина «Бородинская годовщина» после выступления Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» вырос в 12 раз.