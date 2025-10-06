Слова Путина в 12 раз увеличили интерес к стиху Пушкина

«Строки»: Слова Путина в 12 раз увеличили интерес к «Бородинской годовщине»

Интерес к стихотворению Александра Пушкина «Бородинская годовщина» после выступления президента России Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» вырос с 12 раз. Об этом сообщили «Ленте.ру» в книжном сервисе «Строки».

«Интерес к самому стихотворению "Бородинская годовщина" вырос в 12 раз, а потребление сборника, включающего это произведение, "Стихотворения. 1831 год" вырос на 15%», — сообщили в компании.

Там объяснили, что книжный сервис проанализировал изменения интереса пользователей к творчеству Пушкина, а в частности к стихотворению «Бородинская годовщина» после выступления президента России Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Со 2 по 5 октября поисковые запросы по фамилии автора на сайте и в приложении «Строк» выросли на 65% по сравнению с периодом с 28 сентября по 1 октября, сообщили в книжном сервисе.

Ранее Путина в ходе дискуссии на пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» прочитал стихотворение Пушкина «Бородинская годовщина», которое, по его словам, является ответом на все вопросы. По словам главы государства, у него на столе всегда лежит томик Пушкина, который он любит читать в свободное время. Недавно он наткнулся на стихотворение поэта о Бородино. «Оно выглядит так, как будто Александр Сергеевич написал его вчера, — говорил Путин. — Это ответ на многие вопросы».

