Путин зачитал «ответ на многие вопросы»

Путин прочитал на Валдае стихотворение Пушкина

Президент России Владимир Путин в ходе дискуссии на пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» прочитал стихотворение Александра Пушкина «Бородинская годовщина», которое, по его словам, является ответом на все вопросы. Трансляцию мероприятия ведет Кремль в Telegram.

По словам главы государства, у него на столе всегда лежит томик Пушкина, который он любит читать в свободное время. Недавно он наткнулся на стихотворение поэта о Бородино. «Оно выглядит так, как будто Александр Сергеевич написал его вчера, — сказал Путин. — Это ответ на многие вопросы».

Достав книгу, президент зачитал несколько строк, в которых поэт напоминает о событиях Отечественной войны 1812 года и о том, что Россия объединилась против врага. «Знакомый пир их манит вновь — хмельна для них славянов кровь; но тяжко будет им похмелье; но долог будет сон гостей на тесном, хладном новоселье, под злаком северных полей», — процитировал Путин.

Глава государства добавил, что дальше Пушкин «вообще раздухарился» и предложил присутствующим позже ознакомиться со стихотворением.

В 2023 году президент Финляндии Саули Ниинисте вспомнил, как на одной из встреч Путин полчаса рассказывал ему о стихотворении поэта Михаила Лермонтова. По словам финского лидера, во время их беседы глава России был сосредоточенным, напористым, эрудированным и «одержимым российской культурой».