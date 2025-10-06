Экономика
16:51, 6 октября 2025Экономика

Норму о лишении прав за грязные номера раскритиковали

Автоэксперт Баканов: Лишать прав за грязный номер — это неверно и нелогично
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В настоящее время российский Кодекс об административных правонарушениях чаще всего оказывается не на стороне водителя. Об этом заявил автомобильный журналист Петр Баканов. Его процитировало «360».

По его словам, сегодня, если с расстояния 50 метров на номерах не видна буква или цифра, то выписывается штраф. Впрочем, в некоторых случаях сотрудник ГИБДД может потребовать протереть номер и этим ограничиться. Однако большинство автовладельцев в России находятся в средней полосе, где номера в холодное время года из-за слякоти быстро пачкаются. В такой ситуации лишать водителя прав «негуманно и неправильно, нелогично».

Баканов также обратил внимание, что результатом такой практики стала бюрократизация судов из-за большого числа исков.

В конце июня сообщалось о росте штрафов за отказ остановиться по требованию сотрудника ГИБДД с 500-800 рублей до 7-10 тысяч рублей. Кроме того, до 600 тысяч рублей поднимается наказание для тех собственников грузового автотранспорта, которые будут отказываться или уклоняться от прохождения весового и габаритного контроля.

