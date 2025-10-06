Наука и техника
ОАК передала Минобороны очередную партию Су-34

ОАК передала Минобороны России партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Министерству обороны РФ очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Ростех».

Как указали в госкорпорации, данный тип самолета давно стал лучшим в своем роде и пользуется хорошей репутацией в Воздушно-космических силах.

«Эта машина сочетает высокую маневренность, широкий спектр вооружения и способность эффективно действовать в любых условиях», — отметили в «Ростехе». В ходе применения в зоне специальной военной операции (СВО) Су-34 подтвердили статус лучших в своем классе, они остаются одним из ключевых элементов боевой авиации РФ, добавили там.

Ранее летчик Александр в беседе с газетой «Красная звезда» заявил, что бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции увеличили точность ударов ВКС России.

    Все новости