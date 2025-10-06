В Госдуме прокомментировали идею сделать ОМС платным для некоторых граждан

Депутат Куринный: Нужно бороться с теневой занятостью без ограничения ОМС

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный согласился, что в России нужно бороться с теневой занятостью, но без ограничения медицинской помощи. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на идею сделать обязательное медицинское страхование (ОМС) платным для безработных.

Ранее с соответствующей инициативой выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она предложила обязать неработающих трудоспособных россиян самостоятельно платить взносы за ОМС в размере 45 тысяч рублей в год.

«На мой взгляд, борьба с теневой занятостью нужна, но надо ее проводить другими способами, а не лишая медицинской помощи безработных людей, в данном случае условно безработных. Для этого есть все инструменты сегодня у налоговой инспекции, у соответствующих надзорных органов, чтобы серую занятость переводить в белую», — высказался депутат.

В рамках того же выступления Матвиенко призвала обновлять список источников доходов бюджета в условиях, когда традиционные постепенно сокращаются. По ее словам, нужны не просто новые доходы, а доходы «глубинного залегания». Что имеется в виду, спикер Совфеда не уточнила, однако подчеркнула, что актуализация бюджетных расходов и развитие доходной базы является важнейшим условием сохранения устойчивости финансовой системы.

