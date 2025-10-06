Осужденного в Москве вымогателя уличили в содействии терроризму

Осужденного за вымогательство у бизнесмена уличили в содействии терроризму

Осужденного на 8,5 года за вымогательство жителя Москвы уличили в содействии терроризму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По версии следствия, мужчина вовлекал людей в террористическую деятельность до ареста по делу о вымогательстве. Он находится в столичном СИЗО.

В 2023 году суд приговорил его к колонии строгого режима за вымогательство семи миллионов рублей. Сам осужденный заявил, что бескорыстно пытался помочь бригаде рабочих вернуть долг от бизнесмена. В суде было установлено, что мужчина также забрал у бизнесмена машину.

Фигурант настаивал: инцидент произошел давно, и просил суд отменить арест. Его защита аргументировала просьбу тем, что фигурант — россиянин, женат, имеет трех детей и является единственным кормильцем. Однако следователь возразил, что мужчина имеет в России криминальные связи, обладает навыками конспирации, и, если отменить меру пресечения, он отправится в колонию, откуда сможет угрожать участникам процесса. Суд согласился с доводами следствия.

Ранее сообщалось, что осужденного бизнесмена обвинили в даче взятки за путевку на СВО.