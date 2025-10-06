Экономика
20:11, 6 октября 2025Экономика

Пожилая пара лишилась 18 миллионов рублей из-за замены почтовых ящиков

В Печоре пожилая пара лишилась 18 млн руб. из-за схемы с заменой почтовых ящиков
Виктория Клабукова

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В Печоре пожилая пара попалась в ловушку мошенников. Аферисты представились сотрудниками управляющей компании, рассказали в пресс-службе управления МВД по Республике Коми.

Злосчастный звонок получил супруг. Под именем сотрудника обслуживающей организации злоумышленник заявил, что в доме меняются почтовые ящики. Для проведения замены и получения ключей он отправил пенсионеру два секретных кода в СМС и попросил их произнести вслух.

Затем с мужчиной связался подставной техспециалист портала «Госуслуги». Заявив о попытке взлома и утечке данных о банковских счетах пенсионера, он перенаправил звонок в «ФСБ». Там, в свою очередь, жертву обескуражили новостью о том, что за это короткое время на мужчину успели оформить несколько генеральных доверенностей на распоряжение имуществом и накоплениями. Вернуть средства, по словам лжесиловика, можно, если перевести оставшиеся сбережения на «безопасный счет».

Доверившись мошеннику, мужчина перевел на неизвестные реквизиты 10 миллионов рублей. Впоследствии связь с аферистами поддерживала уже его жена: самого пенсионера госпитализировали. Женщина не проявила бдительности и продолжила переводить накопленное — на депозит мошенников ушло еще 8 миллионов рублей. Этого преступникам показалось мало, и они убедили пенсионерку оформить кредит еще на 900 тысяч рублей, пообещав, что погасят его позднее. В полицию она обратилась лишь по совету банковских служащих — женщина не могла понять, откуда возникла просрочка по кредиту. Общая сумма ущерба составила 18 миллионов рублей.

Ранее жертвой аферистов стала 64-летняя жительница Чебоксар. Тогда улов мошенников составил 14 миллионов рублей.

