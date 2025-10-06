Силуанов объяснил ситуацию с бюджетом охлаждением экономики

Глава Минфина Силуанов объяснил параметры проекта бюджета ситуацией в экономике

Проект федерального бюджета на 2026-й и плановый период 2027-2028 годов, внесенный в Госдуму, составлен с учетом текущей ситуации в национальной экономике, которую можно охарактеризовать как плановое охлаждение. Об этом на парламентских слушаниях в Совете Федерации рассказал министр финансов России Антон Силуанов, передает ТАСС.

По его словам, такие параметры необходимы для снижения инфляции одновременно с процентными ставками, чтобы со следующего года получить рост экономики, основанный на новом качестве. В том числе правительство хочет обеспечить продолжение роста реальных доходов населения и дать предприятиям больше возможностей для инвестиции.

Министр признал, что достижение высоких результатов в экономике невозможно без повышения производительности труда и снижения себестоимости продукции, и пообещал, что правительство постарается обратить внимание и на этот вопрос. Какие конкретно меры будут рассматриваться, он не уточнил.

Силуанов назвал исполнение социальных обязательств «первым приоритетом бюджета». Речь идет об индексации выплат и пособий на уровень официальной инфляции за предыдущий год.

Влияние повышение налога на добавленную стоимость (НДС) на десять процентов чиновник оценил не более чем в один процентный пункт. Ранее Силуанов объяснял, что такое решение позволит избежать наиболее негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета, все остальные способы были бы хуже.

Перед выступлением Силуанова председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала искать не просто новые, а «глубинного залегания» источники доходов бюджета.