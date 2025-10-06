Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:04, 6 октября 2025Экономика

Силуанов объяснил ситуацию с бюджетом охлаждением экономики

Глава Минфина Силуанов объяснил параметры проекта бюджета ситуацией в экономике
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Проект федерального бюджета на 2026-й и плановый период 2027-2028 годов, внесенный в Госдуму, составлен с учетом текущей ситуации в национальной экономике, которую можно охарактеризовать как плановое охлаждение. Об этом на парламентских слушаниях в Совете Федерации рассказал министр финансов России Антон Силуанов, передает ТАСС.

По его словам, такие параметры необходимы для снижения инфляции одновременно с процентными ставками, чтобы со следующего года получить рост экономики, основанный на новом качестве. В том числе правительство хочет обеспечить продолжение роста реальных доходов населения и дать предприятиям больше возможностей для инвестиции.

Министр признал, что достижение высоких результатов в экономике невозможно без повышения производительности труда и снижения себестоимости продукции, и пообещал, что правительство постарается обратить внимание и на этот вопрос. Какие конкретно меры будут рассматриваться, он не уточнил.

Силуанов назвал исполнение социальных обязательств «первым приоритетом бюджета». Речь идет об индексации выплат и пособий на уровень официальной инфляции за предыдущий год.

Влияние повышение налога на добавленную стоимость (НДС) на десять процентов чиновник оценил не более чем в один процентный пункт. Ранее Силуанов объяснял, что такое решение позволит избежать наиболее негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета, все остальные способы были бы хуже.

Перед выступлением Силуанова председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала искать не просто новые, а «глубинного залегания» источники доходов бюджета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я бы поехал в Москву сразу». Арестович заявил о готовности передать России Крым и четыре области

    В ЦБ заявили о продолжающемся росте экономики России

    Манекенщик в наряде с принтом голых гениталий появился на показе в Париже

    Голая россиянка сбежала из больницы сразу после операции

    Силуанов объяснил ситуацию с бюджетом охлаждением экономики

    На Украине заявили о поражении энергообъектов в Харьковской области

    Арестович похвалил Путина

    В России потребовали арестовать главного редактора телеканала

    В МИД объяснили цель провокаций с беспилотниками в ЕС

    В России оценили эффективность «плетки» против «Бабы-Яги»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости