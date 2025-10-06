Силовые структуры
16:22, 6 октября 2025Силовые структуры

Полицейский признался в расправе над пропавшим по пути домой на Peugeot россиянином

На Урале инспектор ДПС признался в убийстве пропавшего на Peugeot жителя
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

На Урале инспектор ДПС из Верхотурья признался в расправе над пропавшим по пути домой на Peugeot 38-летним жителем. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на несколько источников.

По предварительной информации источника агентства в силовой среде, расправа над мужчиной произошла в нескольких километрах от Верхотурья, а именно в поселке Привокзальном. Обвинение в совершении этого преступления выдвинули инспектору ДПС по имени Вадим и его знакомому Масленникову.

По словам второго собеседника URA.RU, после того, как они расправились с пострадавшим, отогнали его автомобиль на вокзал, а самого потерпевшего якобы отвезли в сторону Нижней Туры. Пока правоохранители занимались поиском пропавшего мужчины, инспектор ДПС запутывал следы для того, чтобы увести следствие по ложному пути. Несмотря на это, силовики выяснили, что пострадавший был в гостях у одного из обвиняемых, именно это помогло правоохранителям выйти на их след.

Как рассказал третий источник агентства, по неофициальной информации, пострадавший был удушен в машине.

Ранее сообщалось, что Верхотурский райсуд Свердловской области взял под стражу двух мужчин по делу о расправе над 38-летним жителем.

