Силовые структуры
13:39, 6 октября 2025Силовые структуры

С пропавшим по пути домой на Peugeot россиянином расправились незнакомцы

На Урале суд взял под стражу двух мужчин за убийство пропавшего жителя
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Верхотурский райсуд Свердловской области взял под стражу двух мужчин по делу о расправе над 38-летним жителем. Об этом сообщает e1.ru.

Обвиняемые будут находиться под стражей до 2 декабря.

Потерпевшего разыскивали около недели. В ночь на 28 сентября он был в гостях в Верхотурье, а наутро поехал домой в Екатеринбург на красном автомобиле Peugeot, больше о нем ничего не было известно. В поисках участвовали волонтеры и сотрудники правоохранительных органов, однако 4 октября стало известно, что его нашли без признаков жизни. Подробности неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге суд направил на лечение мужчину, выбросившего дочь с балкона.

