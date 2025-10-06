С пропавшим по пути домой на Peugeot россиянином расправились незнакомцы

Верхотурский райсуд Свердловской области взял под стражу двух мужчин по делу о расправе над 38-летним жителем. Об этом сообщает e1.ru.
Обвиняемые будут находиться под стражей до 2 декабря.
Потерпевшего разыскивали около недели. В ночь на 28 сентября он был в гостях в Верхотурье, а наутро поехал домой в Екатеринбург на красном автомобиле Peugeot, больше о нем ничего не было известно. В поисках участвовали волонтеры и сотрудники правоохранительных органов, однако 4 октября стало известно, что его нашли без признаков жизни. Подробности неизвестны.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге суд направил на лечение мужчину, выбросившего дочь с балкона.