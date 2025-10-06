С пропавшим по пути домой на Peugeot россиянином расправились незнакомцы

На Урале суд взял под стражу двух мужчин за убийство пропавшего жителя

Верхотурский райсуд Свердловской области взял под стражу двух мужчин по делу о расправе над 38-летним жителем. Об этом сообщает e1.ru.

Обвиняемые будут находиться под стражей до 2 декабря.

Потерпевшего разыскивали около недели. В ночь на 28 сентября он был в гостях в Верхотурье, а наутро поехал домой в Екатеринбург на красном автомобиле Peugeot, больше о нем ничего не было известно. В поисках участвовали волонтеры и сотрудники правоохранительных органов, однако 4 октября стало известно, что его нашли без признаков жизни. Подробности неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге суд направил на лечение мужчину, выбросившего дочь с балкона.