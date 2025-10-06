Полиция занялась поиском разгромивших могилы участников СВО вандалов

Под Владимиром полиция разыскивает вандалов, разгромивших могилы участников СВО

Полиция разыскивает вандалов, разгромивших могилы участников специальной военной операции (СВО) во Владимирской области. Об этом сообщает «Регнум» в своем Telegram-канале.

О ЧП, произошедшем на кладбище в поселке Никологоры, сообщалось ранее. 5 октября на кладбище пришли родственники погибших, чтобы навестить могилы, и обнаружили, что у захоронений сломаны и вырваны из земли кресты, разбиты лампады, разбросаны цветы и венки.

Они предположили, что разгромить могилы могли либо кто-то из проживающих там беженцев с Украины, либо местные подростки. По их словам, в Никологорах есть местные жители, которые «глумятся над павшими военнослужащими, называют их героями в кавычках, а вандализм — народной любовью к ним».

Ранее могилы участников СВО осквернили также в Ростовской области. Неизвестные сломали кресты, сорвали флаги и разбросали погребальные венки.