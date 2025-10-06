Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:57, 6 октября 2025Силовые структуры

Полиция занялась поиском разгромивших могилы участников СВО вандалов

Под Владимиром полиция разыскивает вандалов, разгромивших могилы участников СВО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Полиция разыскивает вандалов, разгромивших могилы участников специальной военной операции (СВО) во Владимирской области. Об этом сообщает «Регнум» в своем Telegram-канале.

О ЧП, произошедшем на кладбище в поселке Никологоры, сообщалось ранее. 5 октября на кладбище пришли родственники погибших, чтобы навестить могилы, и обнаружили, что у захоронений сломаны и вырваны из земли кресты, разбиты лампады, разбросаны цветы и венки.

Они предположили, что разгромить могилы могли либо кто-то из проживающих там беженцев с Украины, либо местные подростки. По их словам, в Никологорах есть местные жители, которые «глумятся над павшими военнослужащими, называют их героями в кавычках, а вандализм — народной любовью к ним».

Ранее могилы участников СВО осквернили также в Ростовской области. Неизвестные сломали кресты, сорвали флаги и разбросали погребальные венки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны атаковали Тюмень впервые с начала СВО. Город находится в 2000 километрах от границы с Украиной

    В Белом доме прокомментировали слова Трампа об увольнениях из-за шатдауна

    «Самая красивая спортсменка мира» устроила фотосессию в ультракоротком платье

    Премьер Грузии рассказал о намерении Зурабишвили штурмовать президентский дворец

    В МИД РФ рассказали об отношении Германии к России

    На украинских банкнотах предложили писать скопированную с долларов фразу

    У игравшей в одном сериале с Зеленским актрисы мобилизовали мужа

    На Украине напали на священника УПЦ с топором

    В США рассказали о новой уловке украинских военнослужащих

    Раскрыты детали о травме Акинфеева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости