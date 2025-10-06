Польша посчитала допустимым выдать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Папроцкий: Польша может выдать Германии подозреваемого по «Северным потокам»

Польша может выдать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков» Владимира Журавлева. Об этом заявил его адвокат Тимотеуш Папроцкий, сообщает TVP Info.

По его словам, польская прокуратура считает юридически допустимой экстрадицию в Германию подозреваемого украинца.

«Прокуратура направила [в суд] ходатайство, в котором она на настоящий момент приняла позицию, что имеется правовая допустимость выдачи германской стороне Владимира Ж.», — сказал он.

Адвокат отметил, что судебное постановление о дальнейшей мере пресечения в отношении Журавлева будет принято в ближайшие часы.

Ранее прокуратура Польши потребовала продлить арест подозреваемому в подрыве газопроводов украинцу. Уточняется, что прокуратура потребовала от Варшавского суда продлить арест до 100 дней.