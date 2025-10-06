Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:39, 6 октября 2025Мир

Польша посчитала допустимым выдать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Папроцкий: Польша может выдать Германии подозреваемого по «Северным потокам»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша может выдать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков» Владимира Журавлева. Об этом заявил его адвокат Тимотеуш Папроцкий, сообщает TVP Info.

По его словам, польская прокуратура считает юридически допустимой экстрадицию в Германию подозреваемого украинца.

«Прокуратура направила [в суд] ходатайство, в котором она на настоящий момент приняла позицию, что имеется правовая допустимость выдачи германской стороне Владимира Ж.», — сказал он.

Адвокат отметил, что судебное постановление о дальнейшей мере пресечения в отношении Журавлева будет принято в ближайшие часы.

Ранее прокуратура Польши потребовала продлить арест подозреваемому в подрыве газопроводов украинцу. Уточняется, что прокуратура потребовала от Варшавского суда продлить арест до 100 дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Матвиенко предложила собрать денег с неработающих россиян

    Успенская вышла на связь после срочной операции

    Развлечение десятков мигрантов с обезглавленным животным в Подмосковье попало на видео

    Сын звезды «Аншлага» рассказал о скандалах в семье

    В России отреагировали на план Арестовича по остановке конфликта

    В центре Москвы произошла резня

    В регионе России в полтора раза выросла выплата за подписание контракта с Минобороны

    Макрон столкнулся со сложным выбором

    Бывший бухгалтер российской полиции организовала многомиллионные хищения

    Россиян призвали съедать 50 разных продуктов в неделю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости