Польша посчитала допустимым выдать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Польша может выдать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков» Владимира Журавлева. Об этом заявил его адвокат Тимотеуш Папроцкий, сообщает TVP Info.
По его словам, польская прокуратура считает юридически допустимой экстрадицию в Германию подозреваемого украинца.
«Прокуратура направила [в суд] ходатайство, в котором она на настоящий момент приняла позицию, что имеется правовая допустимость выдачи германской стороне Владимира Ж.», — сказал он.
Адвокат отметил, что судебное постановление о дальнейшей мере пресечения в отношении Журавлева будет принято в ближайшие часы.
Ранее прокуратура Польши потребовала продлить арест подозреваемому в подрыве газопроводов украинцу. Уточняется, что прокуратура потребовала от Варшавского суда продлить арест до 100 дней.