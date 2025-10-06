Полуголый россиянин в наручниках сбежал с поста ДПС и попал на видео

В Нижнем Новгороде полуголый мужчина в наручниках сбежал с поста ДПС

В Нижнем Новгороде полуголый мужчина в наручниках сбежал с поста ДПС и вкатился в автосервис. Запись инцидента опубликовал NN.Ru.

На кадрах мужчина в одних трусах и наручниках пролезает в автосервис на Бурнаковской улице. Он пробегает по мастерской, затем уходит на улицу.

Выяснилось, что мужчина сбежал с поста ДПС у Борского моста. Где он потерял одежду, не уточняется. Гражданина уже задержали и отвезли в больницу.

