14:00, 6 октября 2025Силовые структуры

Полуголый россиянин в наручниках сбежал с поста ДПС и попал на видео

В Нижнем Новгороде полуголый мужчина в наручниках сбежал с поста ДПС
Екатерина Кашурникова
В Нижнем Новгороде полуголый мужчина в наручниках сбежал с поста ДПС и вкатился в автосервис. Запись инцидента опубликовал NN.Ru.

На кадрах мужчина в одних трусах и наручниках пролезает в автосервис на Бурнаковской улице. Он пробегает по мастерской, затем уходит на улицу.

Выяснилось, что мужчина сбежал с поста ДПС у Борского моста. Где он потерял одежду, не уточняется. Гражданина уже задержали и отвезли в больницу.

Ранее в Орске полуголый накачанный мужчина ворвался в отделение полиции и избил сотрудников.

