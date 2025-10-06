Появилась информация о пропавшей в Красноярском крае семье

СК: Семью Усольцевых видели на подходе к горе Буратинка

Следователи поделились сведениями о поисках семьи Усольцевых, пропавшей неделю назад в Красноярском крае. Об этом сообщает RG.RU со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

По его данным, семью видели туристки на подходе к горе Буратинка. Их уже допросили. 28 сентября женщины обратили внимание на мужа с женой и ребенка. Именно в этот день семья отправилась по маршрутной тропе.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина и пятилетняя дочь Арина отправились в поход к горе Буратинка и не вернулись.

Заявление об их пропаже в правоохранительные органы подал знакомый. Возбуждено дело. К поискам подключили уголовный розыск — оперативники просмотрели камеры, опросили свидетелей и проверяют все возможные маршруты.