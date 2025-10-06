Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:47, 6 октября 2025Россия

Появились подробности о госпитализации Кашпировского

Baza: Экстрасенса Кашпировского поместили в санаторий
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Экстрасенс Анатолий Кашпировский был госпитализирован на фоне развития онкологии. Его поместили в санаторий. Такие подробности появились у издания Baza в Telegram-канале.

Предположительно, 86-летнему телепату потребовался очередной курс терапии, ближайшие недели он будет проходить лечение. При этом в окружении Кашпировского отметили, что экстрасенс в настоящее время не может разговаривать.

В свою очередь Telegram-канал Mash пишет, Кашпировский чувствует себя хорошо и не обращался к услугам медиков.

6 октября стало известно, что телепат попал в больницу. Еще раньше утверждалось, что Кашпировский сам способен лечить онкологию. Будет ли он в этот раз лечить себя собственными методиками, неизвестно.

Анатолий Кашпировский — советский психотерапевт. По его словам, он может лечить людей дистанционно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я бы поехал в Москву сразу». Арестович заявил о готовности передать России Крым и четыре области

    В ЦБ заявили о продолжающемся росте экономики России

    Манекенщик в наряде с принтом голых гениталий появился на показе в Париже

    Голая россиянка сбежала из больницы сразу после операции

    Силуанов объяснил ситуацию с бюджетом охлаждением экономики

    На Украине заявили о поражении энергообъектов в Харьковской области

    Арестович похвалил Путина

    В России потребовали арестовать главного редактора телеканала

    В МИД объяснили цель провокаций с беспилотниками в ЕС

    В России оценили эффективность «плетки» против «Бабы-Яги»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости