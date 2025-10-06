Появились подробности о госпитализации Кашпировского

Baza: Экстрасенса Кашпировского поместили в санаторий

Экстрасенс Анатолий Кашпировский был госпитализирован на фоне развития онкологии. Его поместили в санаторий. Такие подробности появились у издания Baza в Telegram-канале.

Предположительно, 86-летнему телепату потребовался очередной курс терапии, ближайшие недели он будет проходить лечение. При этом в окружении Кашпировского отметили, что экстрасенс в настоящее время не может разговаривать.

В свою очередь Telegram-канал Mash пишет, Кашпировский чувствует себя хорошо и не обращался к услугам медиков.

6 октября стало известно, что телепат попал в больницу. Еще раньше утверждалось, что Кашпировский сам способен лечить онкологию. Будет ли он в этот раз лечить себя собственными методиками, неизвестно.

Анатолий Кашпировский — советский психотерапевт. По его словам, он может лечить людей дистанционно.

