Предложение Матвиенко собирать деньги на ОМС с безработных объяснили

Кульбака: Собирать деньги на ОМС с безработных предлагают из-за нехватки средств

Предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко собирать деньги на нужды обязательного медицинского страхования (ОМС) с безработных россиян вызвано нехваткой средств. Так объяснил инициативу кандидат экономических наук Николай Кульбака, его цитирует RTVI.

Спикер Совфеда предложила министру финансов Антону Силуанову ввести обязательные взносы примерно в 45 тысяч рублей для неработающих граждан трудоспособного возраста, а также для тех, кто получает доход неофициально. По ее словам, бюджет несет «огромные расходы на неработающее население», а реализация ее предложения позволит устранить «сложившуюся несправедливость» и снизить нагрузку на казну, когда молодые и трудоспособные граждане нигде не работают, что создает подозрения в их теневой занятости.

Как полагает Кульбака, у Матвиенко «очень странное мнение» по поводу неработающих людей — их реальное число невелико, а многие из тех, кто формально не числится в штате, зарегистрированы как самозанятые и уже платят налоги.

«Значит, меняйте законы, устанавливайте нормальные правила. Но вот такие поборы, опять же — непонятно откуда вычисленные… Это, скорее всего, означает, что внутри обоих парламентов есть понимание: денег не хватает, и хочется их откуда-то взять», — предположил он.

В рамках выступления на парламентских слушаниях на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» Матвиенко также призвала обновить список источников доходов бюджета и найти не просто новые доходы, а доходы «глубинного залегания». Спикер Совфеда подчеркнула, что актуализация бюджетных расходов и развитие доходной базы являются важнейшим условием сохранения устойчивости финансовой системы.