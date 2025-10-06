Путин поговорил с Нетаньяху

Путин и премьер Израиля Нетаньяху провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Высказана заинтересованность в поиске переговорных развязок по ситуации вокруг иранской ядерной программы и в дальнейшей стабилизации в Сирии», — указали в канцелярии российского лидера.

Кроме того, Нетаньяху «выразил самые добрые пожелания» накануне дня рождения Путина.

Ранее Путин заявил, что его удивило решение Израиля о нанесении удара по руководству палестинского радикального движения ХАМАС в столице Катара Дохе.