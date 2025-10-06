Россия
Раненого бойца СВО для эвакуации более километра несли на руках и пересадили на велосипед

Минобороны: Раненого бойца СВО больше километра несли с поля боя на руках
Архивное фото

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Раненого российского бойца специальной военной операции (СВО) на Украине больше одного километра несли на руках, а затем пересадили на велосипед для эвакуации с поля боя. Об этом случае рассказал фельдшер штурмовой роты с позывным Лекарь, его история опубликована в официальном Telegram-канале Минобороны.

По словам военного медика, это произошло на южнодонецком направлении, когда российские бойцы штурмовали лесополосу. В течение четырех дней после боя медикам удалось оказать первую помощь и эвакуировать всех российских солдат. Раненые были как в состоянии средней степени тяжести, так и тяжелые.

Как рассказал Лекарь, одного из раненых пришлось по темноте нести на руках 1,5 километра, после чего эвакуацию продолжили с помощью подручных средств.

«Дотащили до деревни, а затем в одном из домов нашли велосипед. Раненого посадили на велосипед, на котором его эвакуировали еще около одного километра», — вспомнил фельдшер.

Ранее участник СВО пришел к врачам с оторванной рукой. Как отметил врач-анестезиолог медицинский службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии МО РФ с позывным Кетанов, боец вел себя абсолютно спокойно и «чуть ли не подмигивал» медикам.

    Все новости