Раскрыт тип десятков атаковавших регион России беспилотников

Гладков: Белгородскую область атаковали 53 беспилотника за сутки

Белгородскую область за минувшие сутки атаковали 53 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), большинство из них — самолетного типа. Тип десятков ударивших по региогну России дронов раскрыл губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Как уточнил Гладков, Белгород атаковали 19 БПЛА самолетного типа, которые российские военнослужащие сбили из стрелкового оружия. Еще 17 таких же дронов атаковали Белгородский район и Грайворонский муниципальный округ.

Кроме того, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили 17 FPV-дронов над пятью районами Белгородской области.

Ранее Минобороны заявило о рекордном количестве атаковавших Россию за ночь дронов ВСУ. Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 251 беспилотный летательный аппарат.