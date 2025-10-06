Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:33, 6 октября 2025Наука и техника

Раскрыта особая опасность рака мозга

NN: Глиобластома поражает не только мозг, но и кости черепа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: KGH / Wikimedia

Ученые из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна показали, что глиобластома — самый агрессивный вид рака мозга — поражает не только мозг, но и кости черепа. Исследование, опубликованное в Nature Neuroscience (NN), выявило: опухоль разрушает черепные швы, изменяет состав костного мозга и нарушает работу иммунной системы.

Эксперименты на мышах и анализ снимков пациентов показали, что глиобластома вызывает истончение костей и расширение каналов между черепом и мозгом. По этим каналам к опухоли устремляются воспалительные клетки из костного мозга, делая ее более агрессивной и устойчивой к лечению.

Материалы по теме:
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака. Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака.Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
1 марта 2024
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака. Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака.Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
28 июля 2025

Ученые зафиксировали серьезный дисбаланс иммунных клеток: увеличивается число воспалительных нейтрофилов, а защитные B-клетки почти исчезают. Это может объяснять, почему традиционные методы терапии, ориентированные только на мозг, оказываются малоэффективны.

Попытки остановить разрушение костей с помощью препаратов от остеопороза привели к неожиданному эффекту — в одном из случаев опухоль росла быстрее, а иммунная терапия теряла эффективность. Авторы подчеркивают: глиобластому нужно рассматривать как системное заболевание, а новые подходы к ее лечению должны учитывать изменения в костях и иммунной системе.

Ранее ученые показали, что регулярное употребление чая снижает риск рака печени почти наполовину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хорошая идея». Трамп оценил предложение Путина по ДСНВ. Как на его слова отреагировали в России и США?

    Золото обновило исторический максимум

    Юрист предупредил россиян о ловушках при дарении квартиры

    Назван возможный преемник Кука во главе Apple

    Над российским регионом уничтожили восемь беспилотников

    Раскрыта особая опасность рака мозга

    В России высказались об угрозе прямого конфликта с НАТО

    Российский военный заявил о применении ВСУ запрещенных боеприпасов

    Одну популярную сладость назвали опасной для здоровья детей

    Многодетная мать уснула в припаркованной машине и погубила семилетнего сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости