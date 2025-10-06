Раскрыта особая опасность рака мозга

NN: Глиобластома поражает не только мозг, но и кости черепа

Ученые из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна показали, что глиобластома — самый агрессивный вид рака мозга — поражает не только мозг, но и кости черепа. Исследование, опубликованное в Nature Neuroscience (NN), выявило: опухоль разрушает черепные швы, изменяет состав костного мозга и нарушает работу иммунной системы.

Эксперименты на мышах и анализ снимков пациентов показали, что глиобластома вызывает истончение костей и расширение каналов между черепом и мозгом. По этим каналам к опухоли устремляются воспалительные клетки из костного мозга, делая ее более агрессивной и устойчивой к лечению.

Ученые зафиксировали серьезный дисбаланс иммунных клеток: увеличивается число воспалительных нейтрофилов, а защитные B-клетки почти исчезают. Это может объяснять, почему традиционные методы терапии, ориентированные только на мозг, оказываются малоэффективны.

Попытки остановить разрушение костей с помощью препаратов от остеопороза привели к неожиданному эффекту — в одном из случаев опухоль росла быстрее, а иммунная терапия теряла эффективность. Авторы подчеркивают: глиобластому нужно рассматривать как системное заболевание, а новые подходы к ее лечению должны учитывать изменения в костях и иммунной системе.

