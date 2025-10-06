Религиовед высказался о развлечении мигрантов с обезглавленным животным под Москвой

Невеев счел не шокирующей игру мигрантов с головой козла в Подмосковье

Религиовед Александр Невеев высказался о развлечении мигрантов с обезглавленным животным в поселке в Подмосковье. Эксперт счел игру иностранцев с головой козла не шокирующей, передает телеканал «360».

Он отметил, что жители Московской области наблюдали за старинным обычаем. По словам Невеева, от участников развлечения требуется хорошая физическая подготовка.

«Чтобы играть в кок-бору, надо буквально родиться в седле. Удары по соперникам запрещены, но бороться разрешается», — пояснил религиовед.

Он подчеркнул, что игра мигрантов ничем не уступает футболу по зрелищности. Невеев призвал жителей Подмосковья абстрагироваться от обезглавленного животного. По его мнению, следует выделить специальные поля для кок-бору.

До этого развлечение десятков мигрантов с обезглавленным животным в подмосковном Раменском попало на видео.

На разошедшихся по сети кадрам мужчины, предположительно из Киргизии и Таджикистана, разъезжают по полю в Подмосковье на конях и пытаются выхватить друг у друга тушу козла ради ее броска в импровизированные ворота.