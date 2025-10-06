Россия
Развлечение десятков мигрантов с обезглавленным животным в Подмосковье попало на видео

Развлечение десятков мигрантов с обезглавленным животным в подмосковном Раменском попало на видео. Снятые очевидцем кадры публикует портал Readovka в Telegram.

На выложенных кадрах мужчины — как утверждается, из Киргизии и Таджикистана — разъезжают по полю в Подмосковье на конях и пытаются выхватить друг у друга тушу козла, чтобы забросить ее в импровизированные ворота.

Кроме игроков на поле под Москвой собрались сотни зрителей.

Мероприятие возмутило жителей Подмосковья, но полиция не нашла нарушений в игре мигрантов с тушей.

