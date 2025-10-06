Россиян предупредили о штрафе за курение в доме

Юрист Виноградов: Пожар из-за окурка в подъезде карается штрафом до 50 тысяч

Курение в подъездах и других местах общего пользования многоквартирных домов карается штрафами. О наказании за это россиянам напомнил декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов в разговоре с «Газетой.Ru».

Юрист отметил, что курение в помещениях общего пользования нарушает законодательство в сфере охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма. В соответствии со статьей 6.24 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), за это полагается штраф в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей. Кроме того, профессор уточнил, что курение на личной территории, в том числе балконе, разрешено лишь при условии, что оно не нарушает права соседей — проникновение дыма в другие квартиры расценивается как нарушение санитарных норм и прав на благоприятную среду обитания. В случае, если курящие соседи оставляют окурки и пепельницы в подъездах, это может относиться к нарушению правил содержания общего имущества. Виноградов добавил, что за брошенный окурок, который привел к пожару, нарушителю придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей по части 6 статьи 20.4 КоАП РФ.

