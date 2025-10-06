Россиян призвали съедать 50 разных продуктов в неделю

Врач Головчанская: Неправильное питание грозит нарушениями сна и тревожностью

То, что человек ест, влияет на его психоэмоциональное состояние, заявила гастроэнтеролог Татьяна Головчанская. О том, какую еду выбирать, чтобы снизить риск ментальных проблем, она рассказала «Ленте.ру».

Врач объяснила, что от питания человека зависит здоровье микрофлоры кишечника, которая участвует в синтезе множества веществ, регулирующих настроение и сон, включая серотонин, гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК), дофамин и мелатонин. Если питаться неправильно, возникнет дефицит этих веществ, что грозит повышенной тревожностью, нарушением сна, хронической усталостью и эмоциональной неустойчивостью, предупредила доктор.

Чтобы избежать этой проблемы, Головчанская призвала следить за тем, чтобы рацион был разнообразным. «Чем шире спектр потребляемых продуктов, тем богаче и устойчивее микробиота. В идеале человек должен съедать около 50 разных продуктов в неделю. Это обеспечивает поступление не только клетчатки — главной "еды" для полезных бактерий, — но и полноценный набор макро- и микронутриентов», — уточнила она.

По словам врача, также важно, чтобы пища выглядела аппетитно, причем чем больше цветов на тарелке, тем шире набор биологически активных веществ, необходимых для обмена, иммунитета и нейрохимического баланса.

Головчанская также подчеркнула, что не существует «запрещенных» продуктов. Если условно неполезная еда составляет не более 10-15 процентов от общего рациона, она не навредит, в то время как строгие пищевые ограничения могут негативно сказаться на моторике ЖКТ и психоэмоциональном состоянии, уточнила доктор.

