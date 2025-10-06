Дизайнер назвала россиянам безвкусную осеннюю одежду

Дизайнер Марина Холкина назвала длинные пальто безвкусной осенней одеждой

Дизайнер одежды Марина Холкина назвала россиянам безвкусные вещи осеннего гардероба. Соответствующий комментарий публикует Life.

В первую очередь эксперт указала на длинные пальто и плащи из экокожи. Она считает, что в этом сезоне стоит отдать предпочтение коротким моделям прямого или приталенного силуэта. При этом Холкина уточнила, что тем, кто не может отказаться от длинных пальто, можно присмотреться к вариантам из хлопка.

Кроме того, специалист отметила в списке обувь на тракторной подошве, которые, по ее мнению, нужно заменить на челси с прямоугольным или закругленным носом, казаки, а также ботильоны с широким голенищем. Вдобавок Холкина упомянула в перечне оверсайз вещи. «Уже который сезон дизайнеры отходят от мешковатости в женских образах. В этом сезоне актуальны силуэты с акцентом на талии, а также с расширенной линией плеч», — пояснила она.

Помимо прочего, устаревшими стали толстовки без капюшона и атласные юбки. Вместо первых лучше выбрать свитеры или лонгсливы с высоким воротом на короткой молнии, а вместо вторых — модели из экокожи или шерсти.

Ранее редакторы Vogue назвали главные тренды осени, которые модельеры демонстрировали на прошедших Неделях моды 2025 года.